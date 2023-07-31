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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,201 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,201 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,5018,201
ArpaKg6,2086,208
AyçiçeğiKg13,99513,995
KanolaKg12,03013,046
TritikaleKg5,4085,408
Süpürge teliKg4244,370
DanaKg104,800142,400
İnekKg59,800102
DüveKg84,200130

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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