Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.