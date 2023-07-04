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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,6476,756
AyçiçeğiKg11,00711,061
ArpaKg5,3245,390
KanolaKg10,50711,001

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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