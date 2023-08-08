Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,295 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,295 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,295 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,000
|8,295
|Ayçiçeği
|Kg
|14,875
|14,875
|Kanola
|Kg
|11,670
|12,465
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi