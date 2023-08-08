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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,295 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,295 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da verilmiştir.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,295 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0008,295
AyçiçeğiKg14,87514,875
KanolaKg11,67012,465

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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