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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,001 Liradan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0098,001
AyçiçeğiKg12,89514,261
Süpürge teliKg64,5070,00
DanaKg106,00175,00
İnekKg65,60110,60
DüveKg96,60140,00
KoyunKg55,0075,00
KuzuKg101,00130,00
TokluKg77,00106,00

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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