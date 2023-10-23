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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,001 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.