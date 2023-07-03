Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.