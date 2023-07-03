Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7 Liradan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En düşük (TL)
|Buğday
|Kg
|4,50
|7,00
|Ayçiçeği
|Kg
|11,001
|11,201
|Arpa
|Kg
|5,267
|5,267
|Kanola
|Kg
|10,501
|10,561
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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