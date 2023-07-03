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Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 7 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En düşük (TL)
BuğdayKg4,507,00
AyçiçeğiKg11,00111,201
ArpaKg5,2675,267
KanolaKg10,50110,561

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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