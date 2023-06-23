Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 6,755 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,755 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.