Üye Girişi
Haberler
Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 6,637 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı En Yüksek 6,637 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,637 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin miktarları ve fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,637 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,0006,637
AyçiçeğiKg11,02511,075
ArpaKg5,0045,004

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title