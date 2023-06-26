Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin miktarları ve fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,000
|6,501
|Ayçiçeği
|Kg
|10,017
|10,501
|Arpa
|Kg
|4,801
|5,205
|Kanola
|Kg
|10,00
|12,00
|Dana
|Kg
|100,00
|141,60
|İnek
|Kg
|89,80
|108,00
|Düve
|Kg
|105,20
|131,80
|Koyun
|Kg
|46,50
|74,00
|Kuzu
|Kg
|84,00
|114,00
|Süt kuzusu
|Kg
|81,50
|111,00
|Toklu
|Kg
|80,10
|112,50
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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