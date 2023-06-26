Üye Girişi
Haberler
Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin miktarları ve fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,0006,501
AyçiçeğiKg10,01710,501
ArpaKg4,8015,205
KanolaKg10,0012,00
DanaKg100,00141,60
İnekKg89,80108,00
DüveKg105,20131,80
KoyunKg46,5074,00
KuzuKg84,00114,00
Süt kuzusuKg81,50111,00
TokluKg80,10112,50

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title