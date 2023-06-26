Edirne Ticaret Borsasında Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin miktarları ve fiyatları da açıklandı.