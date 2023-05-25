Edirne Ticaret Borsasında Anadolu Kırmızı Sert Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı
Ekonomi Haberleri
Edirne Ticaret Borsasında sadece buğday işlem gördü ve Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı. Salon satışlarında 6 işlemde 42 ton buğday, kilogramı en düşük 6,200 lira, en yüksek 6,501 liradan alıcı buldu.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.
Salon satışlarında 6 işlemde 42 ton buğday, kilogramı en düşük 6,200 lira, en yüksek 6,501 liradan alıcı buldu.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi