Edirne Ticaret Borsasında Anadolu Kırmızı Sert Buğdayın Kilogramı 6,501 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsasında sadece buğday işlem gördü ve Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı. Salon satışlarında 6 işlemde 42 ton buğday, kilogramı en düşük 6,200 lira, en yüksek 6,501 liradan alıcı buldu.