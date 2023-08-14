Edirne Ticaret Borsası'nda Yeni Mahsul Süpürge Teli Satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda gerçekleşen törende, 2023 hasat sezonunun ilk ürünü olan 50 kilogram süpürge teli satıldı. Üretici Göksel Yörük'e ait olan süpürge teli, kilogramı 80,02 liradan ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç tarafından satın alındı. Çatalçekiç, Yörük'e plaket ve 100 litre mazot hediye ederek yeni hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.