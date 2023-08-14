Edirne Ticaret Borsası'nda Yeni Mahsul Süpürge Teli Satıldı
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Edirne Ticaret Borsası'nda gerçekleşen törende, 2023 hasat sezonunun ilk ürünü olan 50 kilogram süpürge teli satıldı. Üretici Göksel Yörük'e ait olan süpürge teli, kilogramı 80,02 liradan ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç tarafından satın alındı. Çatalçekiç, Yörük'e plaket ve 100 litre mazot hediye ederek yeni hasat sezonunun bereketli olmasını diledi.
Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) yeni mahsul süpürge teli törenle satıldı.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, 2023 hasat sezonunun ilk ürününü Saçlımüsellim köyünden üretici Göksel Yörük getirdi.
Üretici Yörük'e ait 50 kilogram süpürge teli, kilogramı 80,02 liradan ETB Meclis Başkanı Ferudun Çatalçekiç tarafından satın alındı.
Çatalçekiç, Yörük'ü tebrik ederek günün anısına plaket ve 100 litre mazot hediye etti, yeni hasat sezonunun üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.