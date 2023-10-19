Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,999 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,999 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,689
|7,999
|Ayçiçeği
|Kg
|12,845
|14,435
|Arpa
|Kg
|6,251
|6,251
Kaynak: AA / Ekonomi