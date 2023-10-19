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Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

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Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,999 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,999 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,6897,999
AyçiçeğiKg12,84514,435
ArpaKg6,2516,251

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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