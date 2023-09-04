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Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,101 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,101 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg6,5008,101
AyçiçeğiKg13,50516,472
Süpürge teliKg50,0060,00
DanaKg123,20145,60
İnekKg118,00118,00
DüveKg126,20138,20

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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