Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,101 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.