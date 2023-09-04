Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek Fiyattan Satıldı
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,101 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,101 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|6,500
|8,101
|Ayçiçeği
|Kg
|13,505
|16,472
|Süpürge teli
|Kg
|50,00
|60,00
|Dana
|Kg
|123,20
|145,60
|İnek
|Kg
|118,00
|118,00
|Düve
|Kg
|126,20
|138,20
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi