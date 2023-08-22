Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,249 Liradan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,249 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,249 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|7,001
|8,249
|Ayçiçeği
|Kg
|14,712
|16,421
|Arpa
|Kg
|6,202
|6,202
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi