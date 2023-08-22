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Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,249 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,249 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,249 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg7,0018,249
AyçiçeğiKg14,71216,421
ArpaKg6,2026,202

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

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