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Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,001 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)
BuğdayKg6,6018,001
AyçiçeğiKg12,75815,767
DanaKg118,00148,00
İnekKg107,60115,00
DüveKg109,80128,40

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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