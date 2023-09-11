Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı En Yüksek 8,001 Liradan Satıldı
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 8,001 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Buğday
|Kg
|6,601
|8,001
|Ayçiçeği
|Kg
|12,758
|15,767
|Dana
|Kg
|118,00
|148,00
|İnek
|Kg
|107,60
|115,00
|Düve
|Kg
|109,80
|128,40
Kaynak: AA / Ekonomi