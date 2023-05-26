Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 6,305 Liradan Satıldı
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,901
|6,305
|Ayçiçeği
|Kg
|10,598
|11,368
|Kuzu
|Kg
|90,000
|90,000
|Toklu
|Kg
|65,000
|65,000
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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