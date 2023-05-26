Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 6,305 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.