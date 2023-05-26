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Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 6,305 Liradan Satıldı

Edirne Ticaret Borsası'nda Buğdayın Kilogramı 6,305 Liradan Satıldı

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı. Borsada işlem gören diğer ürünlerin fiyatları da açıklandı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,305 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,9016,305
AyçiçeğiKg10,59811,368
KuzuKg90,00090,000
TokluKg65,00065,000

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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