Edirne Ticaret Borsası'nda Buğday Alımı Düşük

Edirne Ticaret Borsası'ndaki buğday alım fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) altında kaldığı için üreticiler buğdayını borsada satışa çıkarmayı tercih etmiyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, "Şu anda bölgemizde harmanımız başladı. Biçimlerimiz devam ediyor. Bu sene TMO'nun alım fiyatlarıyla borsamızda oluşan fiyatlar arasında fark olduğu için açıkçası üreticimizden çok fazla mal gelmiyor borsamıza" dedi.

Edirne'de buğday hasadı devam ediyor. Birçok üretici, bu yıl buğdayını Edirne Ticaret Borsası'ndaki tüccarlara satmak yerine TMO'ya satıyor.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şu anda bölgemizde harmanımız başladı. Biçimlerimiz devam ediyor. Bu sene TMO'nun alım fiyatlarıyla borsamızda oluşan fiyatlar arasında fark olduğu için açıkçası üreticimizden çok fazla mal gelmiyor borsamıza. Lisanslı depoculuk şirketimizde yoğun bir şekilde alımlarımızı yapıyoruz. Biz, daha önceki senelerde de randevu sistemiyle alım yapan lisanslı depoyduk. Bu sene TMO'nun tüm lisanslı depolarda TMO'ya mal dökecek üreticilerden randevu sistemi üzerinden alım yapması ile ilgili bir karar ve uygulaması var. Biz, randevularımızı daha önceden oluşturduğumuzdan dolayı TMO'yla da görüştük. TMO da bu konuyla ilgili bize iyi niyetle yaklaşarak aldığımız randevuları, bu randevular da ıslak imzayla alındı, o randevularımızı kendilerine tanımladı. Bu sisteme tanımlı randevuların mal kabullerini şu anda yapıyoruz."