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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,498 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,498 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,1916,498
AyçiçeğiKg10,90110,901

Kaynak: AA / Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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