Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,144 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,369 7,144 Kanola Kg 10,001 14,201 Süpürge teli Kg 19,030 19,200 Dana Kg 44,100 64,000 İnek Kg 28,700 48,000 Düve Kg 46,900 56,900 Kuzu Kg 47,000 50,250

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