Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,214 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,400 7,214 Kanola Kg 10,901 13,601

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