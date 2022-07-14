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Edirne Ticaret Borsası

AA - Gökhan Zobar - Ekonomi
 - Güncelleme:
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,214 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,214 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,4007,214
KanolaKg10,90113,601

AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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