Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,058 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,201 7,058 Kanola Kg 11,000 12,791

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