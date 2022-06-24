Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,973 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,357 6,973 Arpa Kg 5,705 5,870 Kanola Kg 12,305 12,305

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