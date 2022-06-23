Edirne Ticaret Borsası
AA - Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,989 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,989 liradan satıldı.
Borsada işlem gören buğday, arpa ve kanolanın kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,332
|6,989
|Arpa
|Kg
|6,002
|6,044
|Kanola
|Kg
|11,003
|11,003
AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi
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