Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,851 liradan satıldı.

Borsada işlem gören buğday, arpa, canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,553 6,851 Arpa Kg 5,990 6,021 Koyun Kg 19,800 29,700 Kuzu Kg 40,500 40,500 Süt kuzusu Kg 43,400 43,400

Haberler ›› Ekonomi ›› Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.