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Edirne Ticaret Borsası

AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,581 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,581 liradan satıldı.

Borsada işlem gören hububat, süpürge teli ve canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,4566,581
Süpürge teliKg16,97016,970
DanaKg42,10065,000
İnekKg30,00044,200
DüveKg45,30056,000

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

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