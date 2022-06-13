Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,581 liradan satıldı.

Borsada işlem gören hububat, süpürge teli ve canlı hayvan kilogram fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,456 6,581 Süpürge teli Kg 16,970 16,970 Dana Kg 42,100 65,000 İnek Kg 30,000 44,200 Düve Kg 45,300 56,000

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