Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,261 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürün ve canlı hayvanların satış fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,027 6,261 Arpa Kg 5,551 6,217 Dana Kg 42,150 69,090 İnek Kg 28,650 48,000 Düve Kg 45,950 57,650 Koyun Kg 24,150 26,000 Kuzu Kg 43,600 50,700 Süt kuzusu Kg 45,000 49,600 Toklu Kg 45,350 47,150

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