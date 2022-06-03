Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,252 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,007 6,252 Koyun Kg 29,000 30,650 Kuzu Kg 45,450 45,450 Süt kuzusu Kg 48,000 48,000

Haberler ›› Ekonomi ›› Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.