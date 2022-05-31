Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Edirne Ticaret Borsası
AA - Gökhan Zobar - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,289 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,289 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,193
|6,289
|Ayçiçeği
|Kg
|13,503
|13,503
AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
Ticaret Buğday Edirne Ekonomi Haberler
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