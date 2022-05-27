Edirne Ticaret Borsası - Haberler

Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,058 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,058 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,801
|6,058
|Süpürge teli
|Kg
|19,00
|19,68
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler
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