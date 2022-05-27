Edirne Ticaret Borsası - Haberler

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Edirne Ticaret Borsası

AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,058 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 6,058 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,8016,058
Süpürge teliKg19,0019,68

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Edirne, Ekonomi, Haberler

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