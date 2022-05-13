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Edirne Ticaret Borsası

AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,901 liradan satıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,901 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)

BuğdayKg5,5015,901
ArpaKg5,5025,502

AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Ticaret, Buğday, Edirne, Arpa, Ekonomi, Haberler

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