Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,483 liradan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5,483 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|Kg
|4,989
|5,483
|Ayçiçeği
|Kg
|12,727
|12,727
|Arpa
|Kg
|4,844
|4,844
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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