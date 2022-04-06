Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 440 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.
Salon satışlarında 17 işlemde 136,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5 lira 192 kuruş, en yüksek 5 lira 440 kuruştan alıcı buldu.
AA / Cihan Demirci - Ekonomi