Edirne Ticaret Borsası
AA - Gökhan Zobar - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 352 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 352 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören tek ürün buğday oldu.
Salon satışlarında 16 işlemde 131,5 ton buğday, kilogramı en düşük 5 lira 106 kuruş, en yüksek 5 lira 352 kuruştan alıcı buldu.
AA / Gökhan Zobar - Ekonomi