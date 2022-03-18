Edirne Ticaret Borsası
AA - Cihan Demirci - Ekonomi
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Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 390 kuruştan satıldı.
EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 5 lira 390 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,000
|5,390
|Ayçiçeği
|Kg
|15,514
|15,889
|Arpa
|Kg
|4,390
|4,390
AA / Cihan Demirci - Ekonomi
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