Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,458 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,458 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|5,517
|6,458
|Ayçiçeği
|Kg
|10,651
|11,801
|Arpa
|Kg
|5,001
|5,150
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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