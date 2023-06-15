Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,788 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,788 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği
|Kg
|10,511
|10,788
|Arpa
|Kg
|4,999
|5,000
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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