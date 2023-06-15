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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,788 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 10,788 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
AyçiçeğiKg 10,51110,788
ArpaKg4,9995,000

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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