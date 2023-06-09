Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,1 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,1 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,000
|7,101
|Ayçiçeği
|Kg
|11,021
|11,893
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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