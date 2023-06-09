Üye Girişi
Haberi Paylaş
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,1 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,1 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0007,101
AyçiçeğiKg11,02111,893

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title