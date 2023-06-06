Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,756 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek
|Buğday
|Kg
|6,678
|6,756
|Ayçiçeği
|Kg
|11,201
|11,201
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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