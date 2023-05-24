Edirne Ticaret Borsası
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Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,501 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,201
|6,501
|Ayçiçeği
|Kg
|11,492
|11,501
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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