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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,751 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,751 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,7586,751
AyçiçeğiKg11,30112,001
DanaKg111,80160,10
İnekKg69,80099,800
DüveKg105,50133,00
KuzuKg91,00092,000
Süt kuzusuKg105,00111,00
TokluKg92,0092,00

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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