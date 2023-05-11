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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,759 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,759 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,0086,759
AyçiçeğiKg11,70111,701

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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