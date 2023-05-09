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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,140 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,140 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,1406,140
AyçiçeğiKg11,75111,853

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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