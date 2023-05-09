Edirne Ticaret Borsası
Ekonomi Haberleri
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,140 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 6,140 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|6,140
|6,140
|Ayçiçeği
|Kg
|11,751
|11,853
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Edirne Ekonomi Haberler
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