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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Ekonomi Haberleri

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,551 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,551 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg5,8006,551
AyçiçeğiKg11,02911,029

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Ekonomi

Edirne Ekonomi Haberler

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