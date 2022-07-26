Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,126 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,500 7,126 Kanola Kg 11,000 12,674 Arpa Kg 5,866 5,866

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