Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,215 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,511 7,215 Kanola Kg 11,001 13,161 Süpürge teli Kg 21,260 21,260 Dana Kg 39,000 66,700 İnek Kg 26,100 53,500 Düve Kg 39,000 59,800 Kuzu Kg 40,000 49,000

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