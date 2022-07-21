Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,103 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,649 7,103 Kanola Kg 12,552 13,920 Arpa Kg 6,036 6,036

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