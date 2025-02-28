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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Ocak 2025 Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin Ocak 2025 Dış Ticaret Verileri Açıklandı
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TÜİK'in verilerine göre, Edirne'de Ocak 2025'te ihracat 8,35 milyon dolar, ithalat 12,60 milyon dolar; Tekirdağ'da ihracat 228,84 milyon dolar, ithalat 189,28 milyon dolar; Kırklareli'nde ise ihracat 21,80 milyon dolar, ithalat 5,97 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde ihracat ve ithalat rakamları belli oldu.

Açıklanan verilere göre, 2025 yılı Ocak ayında Edirne'nin ihracatı 8 milyon 350 bin dolar, ithalatı ise 12 milyon 599 bin dolar olarak kaydedildi. Tekirdağ'da aynı dönemde ihracat 228 milyon 836 bin dolar, ithalat ise 189 milyon 281 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nde ise Ocak ayında 21 milyon 802 bin dolarlık ihracat, 5 milyon 967 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Türkiye genelinde ihracat, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Verilere göre, Edirne'de en fazla ihracat Bosna-Hersek'e, en fazla ithalat ise Moldova'dan yapıldı. Kırklareli'nde en çok ihracat Bulgaristan'a, ithalat ise Rusya Federasyonu'ndan gerçekleştirildi. Tekirdağ'da ise Ocak ayında en fazla ihracat Almanya'ya, en fazla ithalat ise Çin'den yapıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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