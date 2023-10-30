Haberler ›› Ekonomi ›› Edirne Tarım ve Orman Müdürü yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Avarız köyünde çıkan yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti. Bayazıt, yangının ardından olay yerine giderek incelemede bulundu ve çiftlik sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında depoda bulunan buğday, saman, yonca, fiğ ve tarım aletlerinin zarar gördüğü belirtildi.