Edirne Tarım ve Orman Müdürü yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Avarız köyünde çıkan yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti. Bayazıt, yangının ardından olay yerine giderek incelemede bulundu ve çiftlik sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangında depoda bulunan buğday, saman, yonca, fiğ ve tarım aletlerinin zarar gördüğü belirtildi.
Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangında zarar gören çiftliği ziyaret etti.
Bayazıt, Avarız köyünde Kadir Abbasoğlu'na ait çiftlikte çıkan yangının ardından olay yerine giderek incelemede bulundu.
Söndürme çalışmalarını izleyen Bayazıt, Abbasoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bayazıt, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında depoda bulunan 15 ton buğday, 3 bin balya saman, 300 balya yonca, 300 balya fiğ ve tarım aletlerinin zarar gördüğünü ifade etti.