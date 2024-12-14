Edirne Tarım ve Hayvancılıkla Stratejik Öneme Sahip

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Edirne tarım ve hayvancılıkta stratejik öneme sahip bir kent" dedi.

Edirne Ticaret Borsası (ETB) borsanın konferans salonunda yapılan ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu Edirne'yi önemsediklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, Edirne'nin tarım ve hayvancılık alanında stratejik öneme sahip bir kent olduğunu dile getirdi. Edirne'nin tarım ve hayvancılık alanında stratejik öneme sahip bir kent olduğunu özellikle ayçiçeği, buğday, çeltik ve kanola üretiminde Türkiye'nin lider şehirlerinden birisi olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "Ayçiçeğinin yüzde 20'sini çeltiğin ise neredeyse yarısını Edirneliler karşılıyor. Hayvancılıkta hastalıklardan ari bir bölgeyiz. Bu sayede müthiş bir potansiyelimiz var. Bugün ülkemizde buğdayda 20 milyon ton üretim kapasitemiz var. Özel sektörün yatırımlarıyla beraber 12 milyon ton lisanlı depo kapasitesine ulaştı. Ekonomik olarak KOBİ'lerin finansman erişimi, ihracatla ilgili sıkıntılar ve farklı sektörlerde yaşanan problemlerin çözümü için yetkililerle görüşürüz" ifadeleri kullandı.

Program 2015-2024 yılları arasında yüksek tescil ücreti ödeyen ve meslekte 40, 50 ve 60'ıncı yılını dolduran borsa üyelerine plaketleri, Hisarcıklıoğlu ve Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından verildi. - EDİRNE