Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı: Girdilerin Artması Nedeniyle Zam Taleplerimiz Olabilir

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, girdilerin artması nedeniyle önümüzdek günlerde kendilerinin de zam talepleri olabileceğini belirterek, "Sadece gider akaryakıtla olsa problem yok ama bunun haricinde yedek parça, yağ, sigorta, önümüzde asgari ücret belirleme durumu var. Bunları görmek lazım. Esnaf hiçbir zaman zam yapma peşinde değil. Her zam bizim yolcu kaçırmamıza sebep oluyor ama bir de gerçekler var" dedi.

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, bugün yaptığı açıklamada, toplu ulaşım ve taksici esnaflarının girdilerinin zamlarla arttığını ifade etti. Şahin, toplu ulaşımda devletin verdiği süpvansenin de yeterli olmadığını, bazı yerlerde toplu ulaşımın durma noktasına geldiğini ifade etti.

"BİZİM DE TABİİ TALEPLERİMİZ OLACAK"

Ali Şahin, şunları söyledi:

"Zamlar geldi. Tabii bunlar ne kadar sürecek ileride ne olacağını biz de takip ediyoruz. Sadece gider akaryakıtla olsa problem yok ama bunun haricinde yedek parça, yağ, sigorta, önümüzde asgari ücret belirleme durumu var. Bunları görmek lazım. Esnaf hiçbir zaman zam yapma peşinde değil. Her zam bizim yolcu kaçırmamıza sebep oluyor ama bir de gerçekler var. Giderler ciddi şekilde arttığı için hem toplu ulaşım hem taksici, servis odası başkanıyla da görüşüyoruz. Takip edip ilerleyen günlerde giderler artarsa bizim de tabii taleplerimiz olacak. Özellikle toplu ulaşımla ilgili, 65 yaş üstü ücretsiz binişlerde devletimizin ve yerel yönetimlerin bize süpvanse ettiği rakamlar var ama yeterli olmuyor. Birçok illerde toplu ulaşım özellikle durma noktasına geldi. Biz de hem belediyeden hem hükümetimizden taleplerimiz var. Bize katkıları var ama şu anda yeterli olmuyor. Onlarla ilgili önümüzdeki günlerde girişimlerde bulunacağız."