Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı

Trump'ın ateşkes planı Ukrayna'da deprem etkisi yarattı
Ege'de deprem fırtınası sürerken 3 kentimizde ürküten görüntü

Depremlerin ardından bu görüntüler arttı! 3 kentimiz diken üstünde
2 polis memurunu bıçaklayan saldırgan: İsteyerek yaptım, polislere sinir oluyorum

Ekip otosunda 2 polisi bıçaklayan saldırgan ifadesiyle şoke etti
Trump'ın Gazze'ye çökme planına esir takasında asılan pankartla yanıt verdiler

Kassam Tugayları'ndan Gazze'ye çökme planı yapan Trump'a yanıt

Edirne Sınır Kapılarında Ocak Ayında Yaklaşık 900 Bin Yolcu Geçişi

Edirne Sınır Kapılarında Ocak Ayında Yaklaşık 900 Bin Yolcu Geçişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'deki sınır kapılarından Ocak ayında yaklaşık 900 bin yolcu geçişi olduğunu açıkladı. Yunanistan sınır kapılarında ise geçen yıla göre yüzde 11 artış yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından 2025 yılının ilk ayı olan Ocak ayında yaklaşık 900 bin yolcu geçişinin yapıldığını açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'den Bulgaristan'a ve Yunanistan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarına ilişkin geçen yılın ilk ayına göre bu yılın ilk ayı olan Ocak ayında araç ve yolcu geçişlerinde artış olduğunu belirtti. Vali Sezer, Edirne'deki gümrük kapılarında 353 bin 500 araç geçişi ve yaklaşık 900 bin yolcu giriş ve çıkışları olduğunu ifade etti.

"900 bin ise yolcu geçişi var"

Edirne Valisi Yunus Sezer, "Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş ve çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var. Özellikle Yunanistan gümrük kapılarımız Pazarkule ve İpsala'da bir artış var. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış vardı. Bu sene de Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre yüzde 11 oranında bir artış söz konusu. Bulgaristan sınır kapılarımızda da daha düşük oranda yüzde 5 oranında bir artış söz konusu oldu. 353 bin 500 araç geçişi var kapılarda. Yaklaşık 900 bin yolcu geçiş, giriş ve çıkışları söz konusu. Bu noktada gümrük ve emniyet personelimiz çalışmalarını devam ettiriyorlar" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İşte Fenerbahçe'nin Alanya kafilesi
img

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
img

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
Napoli kabul etti: Osimhen'e çılgın teklif

Osimhen'e çılgın teklif
Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon bir daha forma giyemeyecek

Bu sezon bir daha forma giyemeyecek
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.